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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Nicaragua

Reaparece obispo nicaragüense que había sido detenido por el régimen: "estoy bien"

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega (AFP)
En los últimos años, la tiranía de Ortega y Murillo ha incrementado la represión contra sus críticos.

La dictadura de Nicaragua difundió una entrevista del obispo católico Abelardo Mata, crítico de Daniel Ortega, que días atrás liberó tras un arresto por supuesta corrupción.

Mata, de 80 años, fue detenido el pasado 29 de junio para ser interrogado por el origen de sus propiedades, ya que según el Ministerio del Interior nicaragüense no coincidían "con la condición sacerdotal".

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Posteriormente, el 4 de julio, fue liberado.

Ahora, se conocieron las primeras palabras del religioso tras haber sido liberado: "Gracias, estoy bien", dijo Mata en una entrevista en su vivienda difundida por el régimen.

En el diálogo no se menciona la detención del jerarca, pese a que en su momento su pedían información sobre su paradero la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La oración ayuda mucho", indicó Mata, ante la insistencia del periodista al afirmar que lo ve "con mucha vitalidad".

Estados Unidos denunció una "represión religiosa de la dictadura" de Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo.

Los Ortega Murillo son señalados de perseguir a la Iglesia católica, a la que responsabilizan de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos y de promover un supuesto golpe de Estado patrocinado por Washington.

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En este panorama Mata es una de las figuras más influyentes del catolicismo en Nicaragua durante las últimas tres décadas y realizaba críticas al poder, según medios nicaragüenses en el exilio.

En los últimos años, la tiranía de Ortega y Murillo ha incrementado la represión contra sus críticos, a los que ha despojado de su nacionalidad y ha expulsado del país.

Políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos han sido víctimas de la represión y la crudeza del régimen criminal.

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