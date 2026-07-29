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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Gustavo Petro

"Me van a hacer algo": Angie Rodríguez denuncia ante la Comisión de Acusación al presidente Gustavo Petro

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez-Foto: EFE
presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez-Foto: EFE
La directora del Fondo de Adaptación La directora del Fondo de Adaptación asegura que el mandatario ha intentado intimidarla por medio de señalamientos de forma pública.

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, presentó este miércoles una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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Rodríguez asegura que el mandatario ha intentado intimidarla por medio de señalamientos de forma pública y el uso de investigaciones que, según afirmó, provienen de personas vinculadas a casos relacionados con las extintas FARC.

“Me van a hacer algo”, ha sido una de las frases que Rodríguez ha mencionado durante el transcurso de los hechos.

Llegó al Congreso acompañada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, el cual respalda la acción jurídica y aseguró que el objetivo es que investiguen las presuntas conductas de Petro.

La funcionaria también ha dicho que Petro usó información y acusaciones para ir en contra de su credibilidad después de las denuncias que ha hecho sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

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Por otro lado, reveló que ya tuvo contactos con el gobierno entrante del presidente electo Abelardo De la Espriella, y, según dijo, este le garantiza todas las medidas de seguridad que va a necesitar a partir del próximo 7 de agosto, cuando se produzca el cambio de gobierno.

Rodríguez también afirmó que esa decisión llega debido a las preocupaciones por su seguridad en medio de la pelea que mantiene con el actual mandatario.

A La denuncia se le suma la creciente tensión de una pelea que se agravó en los últimos días después de las acusaciones públicas de Rodríguez y la respuesta del presidente, el cual también anunció acciones legales en su contra.

La Comisión de Investigación y Acusación va a ser la encargada de estudiar la denuncia y determinar de esta forma, si hay suficientes méritos para abrir una investigación formal en contra de Petro.

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