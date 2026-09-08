ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

Una ONG precisó que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana.

Así lo hizo saber en un reciente informe la 'Corporación Mujer Denuncia y Muévete'.

En esa línea, la organización detalló que "el flagelo impacta de forma crítica a mujeres jóvenes y niñas, con un rango de edad predominante entre los 16 y 29 años".

A su vez, manifestó que "los delitos se concentran en pasos fronterizos y corredores del departamento de Norte de Santander".

En cuanto al modus operandi, la ONG sostiene que las redes criminales usan engaños mediante redes sociales.

Para timar, las células se valen de las falsas ofertas de empleo y manipulación económica para someter a las víctimas.

La trata de personas ha crecido de manera sostenida en Latinoamérica durante los últimos años.

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De acuerdo con informes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cifras de víctimas identificadas y de redes criminales desarticuladas registran una tendencia al alza.