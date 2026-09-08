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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Trata de personas

ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
La instancia precisó que "el flagelo impacta de forma crítica a mujeres jóvenes y niñas, con un rango de edad predominante entre los 16 y 29 años".

Una ONG precisó que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana.

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Así lo hizo saber en un reciente informe la 'Corporación Mujer Denuncia y Muévete'.

En esa línea, la organización detalló que "el flagelo impacta de forma crítica a mujeres jóvenes y niñas, con un rango de edad predominante entre los 16 y 29 años".

A su vez, manifestó que "los delitos se concentran en pasos fronterizos y corredores del departamento de Norte de Santander".

En cuanto al modus operandi, la ONG sostiene que las redes criminales usan engaños mediante redes sociales.

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Para timar, las células se valen de las falsas ofertas de empleo y manipulación económica para someter a las víctimas.

La trata de personas ha crecido de manera sostenida en Latinoamérica durante los últimos años.

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De acuerdo con informes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cifras de víctimas identificadas y de redes criminales desarticuladas registran una tendencia al alza.

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