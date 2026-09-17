“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

El congresista demócrata Adriano Espaillat dio su punto de vista en NTN24 acerca de que Delcy Rodríguez siga al frente del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump. “Esto demuestra la mezquindad del presidente Trump que dice una cosa y actúa de otra manera. Dijo que iba a despojar a Maduro del poder por sus actitudes dictatoriales y sus posibles acciones criminales, pero se ha quedado con la misma familia que ha perpetrado tanto dolor al pueblo venezolano”, aseveró el representante.