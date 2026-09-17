NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Régimen venezolano
Programa: Club de Prensa

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El congresista demócrata Adriano Espaillat dio su punto de vista en NTN24 acerca de que Delcy Rodríguez siga al frente del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump. “Esto demuestra la mezquindad del presidente Trump que dice una cosa y actúa de otra manera. Dijo que iba a despojar a Maduro del poder por sus actitudes dictatoriales y sus posibles acciones criminales, pero se ha quedado con la misma familia que ha perpetrado tanto dolor al pueblo venezolano”, aseveró el representante.

También le puede interesar

Entrevista a Adriano Espaillat / FOTO: Captura de pantalla
Régimen venezolano

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

Abelardo de la Espriella/ Militares en el Valle - Fotos AFP/ Ejército de Colombia
Abelardo de la Espriella

Así fue el despliegue de 300 soldados que envió De la Espriella a combatir el crimen en el Valle

Desmantelan red de piratería del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Capturado alias "el Flaco", señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo - Foto captura
Captura

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Marco Rubio/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Libertad de Prensa

Presión al régimen: Rubio exigió libertad de prensa para avanzar y hoy el chavismo desbloquea medios

Periodista Luis Galeano y el régimen de Nicaragua | Foto: AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Mi esposo es incómodo para la dictadura": esposa del periodista nicaragüense Luis Galeano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Gobierno de Colombia

Policía de Colombia da golpe a la criminalidad con la captura de 11 personas y aprehensión de un menor de edad por los delitos de extorsión y tráfico de armas

Inundaciones en Nepal (AFP)
Nepal

Las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet que provocaron torbellino similar a un tsunami dejan más de 270 muertos

Fentanilo - FOTO: EFE
Fentanilo

EEUU designa cárteles como terroristas y clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Gobierno de Colombia

Policía de Colombia da golpe a la criminalidad con la captura de 11 personas y aprehensión de un menor de edad por los delitos de extorsión y tráfico de armas

Inundaciones en Nepal (AFP)
Nepal

Las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet que provocaron torbellino similar a un tsunami dejan más de 270 muertos

Fentanilo - FOTO: EFE
Fentanilo

EEUU designa cárteles como terroristas y clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva

Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella da ultimátum a "los bandidos" y dio orden a la nueva cúpula militar: "La paz que se impone con la fuerza de las armas"

Asamblea Nacional del régimen venezolano - Foto: EFE
Asamblea Nacional

Asamblea Nacional del régimen aprobó reforma parcial de Ley Orgánica del TSJ acordada en el diálogo entre el chavismo y la AN 2015

Logo de Anthropic - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Anthropic revela detalles del uso indebido de su inteligencia artificial en armas, espionaje y vigilancia en varios países del mundo

La fallida "Paz Total" del gobierno Petro permitió el crecimiento de los grupos criminales - Fotos: EFE
Paz total

“Se cedió terreno sin haber llegado a acuerdos”: General (r) sobre la Paz Total de Gustavo Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023