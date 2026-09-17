"Tengo una gran decisión por delante": Trump evalúa reanudar los grandes ataques contra el régimen de Irán

Donald Trump ha asegurado que enfrenta una decisión determinante acerca de la guerra con Irán y reconoció que entre las opciones sobre la mesa está la de retomar ataques militares de gran escala en contra del régimen iraní.

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El presidente hizo las declaraciones en una entrevista publicada este jueves por Axios al tiempo que su administración prepara nuevas conversaciones diplomáticas por el futuro del conflicto.

“Tengo una gran decisión por delante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una gran decisión. Cualquier cosa puede pasar conmigo”, afirmó Trump a Axios al ser consultado sobre el siguiente paso de Estados Unidos en la guerra.

La declaración representa un contraste con otro mensaje que el mandatario entregó apenas horas antes.

El miércoles, Trump dijo a periodistas que contemplaba que el conflicto estuviese cerca de finiquitar y aseguró que Irán esperaba alcanzar un acuerdo con Washington. Igualmente aseguró que recibió comunicaciones de forma directa desde Teherán, pero no detalló cuáles fueron esos contactos.

Según Axios, Trump se encuentra frente un punto de inflexión porque la Casa Blanca analiza si tiene que reanudar una campaña militar de con más intensidad para tratar de poner fin a la guerra o dejar abierta una vía de negociación. El presidente no anunció en la entrevista que haya tomado una decisión definitiva.

El escenario de igual forma tiene relación con una reunión que Trump espera mantener la próxima semana en Nueva York con representantes de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán.

Según Axios, el encuentro se celebraría al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas y se enfocaría en los siguientes pasos de la guerra y en los planes para Estados Unidos durante el período posterior al conflicto.

La guerra, que inició el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra Israel y bases de Estados Unidos en países del Golfo, pasa ahora su séptimo mes. El conflicto también se ha extendido a Yemen, zona donde los hutíes respaldados por Irán atacaron objetivos saudíes, mientras Arabia Saudita endureció sus operaciones en contra del grupo.