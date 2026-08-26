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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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CIA

El Kremlin confirma las reuniones con el director de la CIA, pero descarta un encuentro con Putin: ¿qué hay detrás de este encuentro?

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
Moscú confirmó la visita oficial del director de la CIA, marcando el primer viaje a Rusia de la inteligencia norteamericana.

El Kremlin catalogó este miércoles como un desarrollo “positivo” la reciente visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en lo que constituye la primera misión oficial del jefe del espionaje norteamericano a territorio ruso desde la invasión a Ucrania.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos e inteligencia entre ambas potencias.

“Los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo, un proceso positivo… incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones”, afirmó Dmitri.

Peskov aclaró que el presidente Vladímir Putin no recibió personalmente a Ratcliffe, aunque fue informado de manera inmediata sobre los resultados de las consultas secretas mantenidas en la capital rusa.

Asimismo, calificó como “prematuro” anticipar si el encuentro impulsará una descongelación de las relaciones bilaterales.

El viaje representa el primer desplazamiento a Moscú de un titular de la CIA desde noviembre de 2021, cuando William Burns intentó disuadir a la cúpula rusa de lanzar la ofensiva militar contra Ucrania.

La preocupación de Washington por incursiones recientes de drones en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN y las implicaciones de las operaciones rusas en la zona.

o

La coincidencia del viaje con las nuevas sanciones norteamericanas destinadas a asfixiar las transacciones económicas del régimen de Irán, un aliado geopolítico clave de Moscú.

Fuentes locales y canales especializados rusos apuntan a que el objetivo de la misión fue negociar la repatriación de Charles Zimmerman, veterano de la Marina de EE. UU. de 58 años.

o

Él fue condenado en enero a cinco años de prisión por presunto tráfico de armas tras llegar en velero al puerto de Sochi, la firma reciente de decretos presidenciales de indulto por parte de Putin refuerza la hipótesis de un inminente acuerdo de liberación.

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