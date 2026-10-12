“Regresarle al país la calidad de vida”: venezolanos marcharán el 17 de octubre en más de 40 ciudades del mundo

Movilización global y presión interna marcan la agenda de la oposición venezolana para las próximas semanas. Wilmary Chiquinquirá Mejías, coordinadora de la organización Veinte Mundos, anunció que el sábado 17 de octubre los venezolanos residentes en el exterior se manifestarán simultáneamente en 40 ciudades del mundo para exigir elecciones presidenciales anticipadas. "Solamente a través de la movilización buscamos regresarle la voz a tantos venezolanos, para que sean ellos quienes, a través del voto, puedan definir el futuro del país", declaró Mejías. La dirigente convocó a los venezolanos a ubicar los puntos de concentración a través de la cuenta de Instagram Mundo con Venezuela e instó a quienes residan en ciudades sin coordinación a organizar sus propios puntos de encuentro. La vocera de Veinte Mundos enfatizó que la demanda no se limita a un acto electoral: "No solo se trata de unas elecciones, se trata de regresarle al país la calidad de vida. Hablamos del colapso de los servicios básicos, hablamos de más de 400 presos políticos, hablamos de unas condiciones inhumanas en las que hoy muchas personas viven en Venezuela".