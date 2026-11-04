Estos serían lugares en los que Silvana Guerrero se refugió y el sitio al que se dirige en Venezuela

El grupo terrorista ELN de Colombia ha consolidado su control sobre amplios tramos de los 2.219 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia. Su presencia histórica en esta zona lo ha convertido en una de las principales agrupaciones criminales beneficiadas por el flujo de cocaína a través de territorio venezolano. Según la fundación Insight Prime, el ELN mantiene zonas de influencia en los estados venezolanos de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Asimismo, alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, estaría huyendo hacia la Amazonía venezolana para buscar una nueva retaguardia y evitar ser localizada por las fuerzas militares colombianas, según reveló El Tiempo.