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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Estos serían lugares en los que Silvana Guerrero se refugió y el sitio al que se dirige en Venezuela

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El grupo terrorista ELN de Colombia ha consolidado su control sobre amplios tramos de los 2.219 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia. Su presencia histórica en esta zona lo ha convertido en una de las principales agrupaciones criminales beneficiadas por el flujo de cocaína a través de territorio venezolano. Según la fundación Insight Prime, el ELN mantiene zonas de influencia en los estados venezolanos de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Asimismo, alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, estaría huyendo hacia la Amazonía venezolana para buscar una nueva retaguardia y evitar ser localizada por las fuerzas militares colombianas, según reveló El Tiempo.

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