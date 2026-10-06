NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
Incendio

Reportan incendio en la Refinería Cardón, la segunda más grande de Venezuela

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio en la Refinería Cardón en el estado Falcón (Venezuela) - Fotos: X
Incendio en la Refinería Cardón en el estado Falcón (Venezuela) - Fotos: X
La llamarada habría iniciado en una línea de gas vinculada a la unidad de hidrotratamiento de diésel, en un área relacionada con lubricantes.

Un incendio se registró en las instalaciones internas de la refinería Cardón, ubicada en el municipio Carirubana del estado Falcón (Venezuela).

o

Tras detectarse las llamas, se activaron los protocolos de seguridad de la planta y se procedió al desalojo preventivo de los trabajadores.

Según reportes de último minuto, el incendio fue controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos de PDVSA y funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

o

El incidente se produjo aproximadamente a las 3:25 p. m. en las instalaciones de la refinería, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná (CRP).

La llamarada habría iniciado en una línea de gas vinculada a la unidad de hidrotratamiento de diésel, en un área relacionada con lubricantes.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron trabajadores heridos ni víctimas mortales.

o

Videos difundidos en redes sociales mostraron una extensa columna de humo y las llamas provenientes de las instalaciones.

La Refinería Cardón es la segunda más grande de Venezuela. La primera es la Refinería de Amuay, con una capacidad de procesamiento de 645.000 barriles por día.

Cardón, a su vez, procesa unos 310.000 barriles de petróleo por día en condiciones óptimas.

Temas relacionados:

Incendio

Atención

Falcón

Reporte

Refinería

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Enfermedad o intento de escape? La oportunidad de Cilia Flores de buscar prisión domiciliaria en Nueva York

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Esto respondió Marco Rubio cuando le preguntaron por qué visitó Colombia y no Venezuela durante su gira por Latinoamérica

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Bandera de la Unión Europea - Foto EFE
Inteligencia Artificial

La Unión Europea busca liderar el desarrollo de la inteligencia artificial combinando inversión estratégica y regulación estricta

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Esto respondió Marco Rubio cuando le preguntaron por qué visitó Colombia y no Venezuela durante su gira por Latinoamérica

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Bandera de la Unión Europea - Foto EFE
Inteligencia Artificial

La Unión Europea busca liderar el desarrollo de la inteligencia artificial combinando inversión estratégica y regulación estricta

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella | Fotos: EFE
Abelardo de la Espriella

"Ha sido un cambio del infierno al cielo": senador colombiano sobre el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez denuncia juicio contra joven cubana y su madre por grabar a un agente del régimen: “¡ABAJO LA DICTADURA!”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el presidente Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

José Manuel Restrepo revela en NTN24 eje de alianza con EEUU: "La criminalidad es un negocio transnacional que necesita ser controlado de esa manera"

Comando Central en el estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos e Irán

Comando Central de EEUU ha redirigido 122 buques en su poderoso cerco contra el régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023