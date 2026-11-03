Alerta en Europa: varios aviones aterrizaron de emergencia tras recibir amenazas simultáneas de bomba

Europa pasó este martes en alerta luego de que una decena de vuelos fueran blanco de amenazas de bomba, lo que llevó al cierre temporal de un aeropuerto de Varsovia y al despegue urgente de aviones de la fuerza aérea en Roma.

Polonia, España, Inglaterra, Irlanda y Bulgaria están entre los países que encendieron las alarmas en sus espacios aéreos.

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El primero de los avisos de bomba se dio cuando aviones que se dirigían a Varsovia, entre ellos un vuelo de SAS Scandinavian Airlines desde Copenhague y otro desde Heathrow de la aerolínea polaca LOT.

Después, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que "tuvo conocimiento de amenazas (...) contra cuatro aeronaves que iban a salir o llegar al aeropuerto de Heathrow" el martes, uno de los más concurridos de Europa.

Aena, el gestor aeroportuario español, confirmó que se activó un protocolo de emergencia "debido a una alerta de bomba" en un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester que aterrizó a las 10:30 locales en Murciua, sin embargo, el avión llegó sin problemas.

La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair pareció ser la más afectada, con cuatro de sus vuelos a diferentes destinos como objetivo de las amenazas.

En otro de los casos, aviones de guerra de la fuerza aérea italiana fueron enviados anteriormente para escoltar el vuelo FR9611 de Ryanair procedente de Dublín cuando aterrizó en Roma-Fiumicino.

En otro vuelo de Ryanair también se activaron procedimientos antibomba cuando llegó a las 9H40 al aeropuerto.

"Las comprobaciones a los pasajeros, el equipaje y el avión fueron todas negativas y se levantó la alerta", añadió el comunicado.

Por otra parte, un vuelo de Wizz Air procedente de Bérgamo, Italia, fue inspeccionado tras aterrizar en la capital búlgara, Sofía, después de una alerta.

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Pero no solo fueron aviones, pues un crucero con bandera de Panamá fue evacuado el martes tras una amenaza de bomba, informó la Guardia Costera griega.

El crucero "Crown Iris" estaba anclado en el puerto isleño de Siros con rumbo a Haifa, en Israel, con unos 1.500 pasajeros y tripulantes a bordo.

Sin embargo, a bordo no se encontró ningún artefacto explosivo y el barco reanudó su viaje sin problemas.