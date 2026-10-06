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Martes, 06 de octubre de 2026
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Panamá

Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en Panamá

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidades policiales y de criminalística en Ciudad de Panamá - Fotos: X
Unidades policiales y de criminalística en Ciudad de Panamá - Fotos: X
El caso está siendo atendido por la Fiscalía Metropolitana y el Instituto de Medicina Legal.

Las autoridades panameñas investigan la muerte de Darwin José Peña, un venezolano de 38 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una habitación de alquiler en el sector de Carrasquilla, en Ciudad de Panamá (capital del país).

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De acuerdo con los reportes, el caso está siendo atendido por la Fiscalía Metropolitana y el Instituto de Medicina Legal.

El hallazgo se produjo después de que otros residentes del inmueble notaran que Peña llevaba varios días sin ser visto.

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La situación generó mayor preocupación cuando desde su habitación comenzó a percibirse un olor desagradable.

Tras el ingreso de funcionarios de la Policía Nacional a la mencionada habitación, encontraron al hombre muerto.

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Una vez fue hallado el cadáver, al lugar también acudieron especialistas de Criminalística y un médico forense, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.

Al efectuar el levantamiento del cuerpo, las autoridades determinaron que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, el Ministerio Público de Panamá examina el caso para establecer las causas del deceso.

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