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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

ONG pide que se le dé prioridad a la liberación de presos políticos durante segunda ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015 - Foto: EFE
Ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015 - Foto: EFE
Pese a los acuerdos de reestructuración del Poder Judicial alcanzados en agosto, la primera fase del diálogo omitió la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón pidió que al régimen venezolano y la AN 2015 le den prioridad a la liberación de presos políticos durante la segunda ronda de conversaciones.

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Concretamente, la instancia exigió "reorientar la agenda" e incorporar de forma prioritaria el mencionado tema sobre la mesa de diálogo.

A través de un pronunciamiento, la ONG defensora de derechos humanos criticó que, pese a los acuerdos de reestructuración del Poder Judicial alcanzados en agosto, la primera fase del diálogo omitió la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

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Recientemente, la ONG Foro Penal denunció que presos políticos sufren traslados arbitrarios sin aviso a sus abogados ni familiares.

La organización defensora de derechos humanos insiste en que cualquier traslado debe realizarse respetando las garantías legales de los privados de libertad.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

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