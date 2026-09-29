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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Caracas

Dos personas murieron tras ser baleadas cuando circulaban en moto en la avenida San Martín de Caracas

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes del CICPC acordonan una escena de crimen - Foto de referencia: EFE
Integrantes del CICPC acordonan una escena de crimen - Foto de referencia: EFE
Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se encargaron del levantamiento de los cuerpos y su traslado hasta la sede de la institución en Bello Monte.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga el homicidio de una pareja registrado durante la madrugada del pasado lunes en la avenida San Martín, en Caracas.

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Según reportes del organismo, el hecho se produjo en medio de un ataque armado contra las dos personas, quienes se desplazaban en una motocicleta por la zona cuando fueron alcanzadas por varios disparos.

Según el cuerpo de seguridad, "el conductor fue identificado como Isaac Viñoles, quien murió en el lugar".

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Asimismo, sostuvo: "Su acompañante, Bárbara Regalado, resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Pérez Carreño, donde posteriormente falleció".

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se encargaron del levantamiento de los cuerpos y su traslado hasta la sede de la institución en Bello Monte.

Las zonas identificadas con mayor índice de criminalidad y violencia en Caracas se concentran principalmente en los municipios Sucre y Libertador.

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A pesar de que los reportes oficiales indican fluctuaciones a la baja en la tasa de homicidios general del país, organismos independientes como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y plataformas de análisis de seguridad global como Numbeo siguen ubicando a la capital venezolana con un índice de delincuencia calificado como "muy alto".

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