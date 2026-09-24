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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Accidente

Falla mecánica de un camión terminó en aparatoso accidente: el vehículo de carga cayó a un barranco en la Autopista Regional del Centro

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de un camión en la Autopista Regional del Centro (Venezuela) - Fotos: X
Accidente de un camión en la Autopista Regional del Centro (Venezuela) - Fotos: X
El siniestro se registró debido a un presunto problema en el sistema de frenos, lo que provocó el volcamiento del vehículo pesado.

Este jueves en horas de la madrugada, la falla mecánica de un camión terminó en un aparatoso accidente en Venezuela.

Según reportes, el vehículo de carga cayó a un barranco en la Autopista Regional del Centro.

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El accidente de tránsito, el cual ocurrió en la bajada de Tazón, dejó varias personas lesionadas.

El siniestro se registró debido a un presunto problema en el sistema de frenos, lo que provocó el volcamiento del vehículo pesado.

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Además. El mencionado incidente generó un fuerte retraso vehicular en la vía hacia Caracas (capital de Venezuela).

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Los accidentes de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC) en Venezuela son sumamente frecuentes y ocurren a diario, consolidándose históricamente como la principal arteria vial con mayor número de siniestros en todo el país.

Aunque en Venezuela no se publican estadísticas oficiales continuas, los reportes independientes sitúan a la ARC a la cabeza de las tragedias viales en el territorio nacional.

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