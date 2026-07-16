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Jueves, 16 de julio de 2026
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Grupos criminales

EE. UU. revela lista de 20 organizaciones designadas como terroristas extranjeras en las Américas: grupos de Venezuela y Colombia están incluidos

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos. (@WHAAsstSecty)
Organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos. (@WHAAsstSecty)
Precisó que con estas medidas les niega a esos grupos “el acceso al sistema financiero norteamericano y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados”.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves mediante sus redes sociales una lista en la que recordó los grupos que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras en las Américas.

En el listado se encuentran 20 grupos y está incluido el Cartel de los Soles de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia.

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“La Administración Trump ha designado hasta ahora a 20 grupos peligrosos de nuestro hemisferio como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados”, indicó la Oficina en X.

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Precisó que con estas medidas Estados Unidos les niega a esos grupos “el acceso al sistema financiero norteamericano y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados”.

El Tren de Aragua, con orígenes en Venezuela, pero considerado un grupo de carácter transnacional, también está incluido. La lista incluye a organizaciones de vieja data y famosas por sus crímenes en el hemisferio occidental como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha.

El país de las Américas con más grupos designados es México con un total de tres más varios que tienen orígenes allí pero que ya tienen tentáculos en varias naciones.

Ecuador es otro país con tres grupos en el listado. Estos son Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers.

Estos son los 20 grupos designados

-Cártel de Sinaloa

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-Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

-Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas)

-La Nueva Familia Michoacana (LNFM)

-Cártel del Golfo (Mexico)

-Cárteles Unidos

-Chone Killers (Ecuador)

-Los Lobos (Ecuador)

-Choneros (Ecuador)

-Mara Salvatrucha (MS-13)

-Tren de Aragua (TdA)

-Gran Grif (Haiti)

-Vivir juntos (Haití)

-Clan del Golfo (Colombia)

-Barrio 18 (Guatemala)

-Cartel de Los Soles (Venezuela)

-Primeiro Comando da Capital (Brazil)

-Comando Rojo

-Juarez Cartel (Mexico)

-Los Viagras (Mexico)

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