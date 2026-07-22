FIFA anuncia el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Rodri como protagonistas

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reveló la alineación de los once mejores jugadores del Mundial 2026, una selección basada en el rendimiento individual durante la competencia y el respaldo de millones de aficionados que participaron en la votación.

El equipo ideal reúne talento de seis naciones: España, Francia, Argentina, Inglaterra, Noruega y Cabo Verde.

En la delantera, el trío ofensivo está conformado por las tres máximas estrellas del fútbol actual: el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Kylian Mbappé encabezó la tabla de goleadores con 10 anotaciones y cuatro asistencias en ocho compromisos, además de registrar 23 remates dirigidos al arco.

Lionel Messi no se quedó atrás, contribuyendo con ocho goles y cuatro pases para tanto en la misma cantidad de partidos, sumando 18 disparos a portería.

Por su parte, Erling Haaland completó el tridente tras marcar siete goles y brindar una asistencia en apenas cinco encuentros.

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El mediocampo y la construcción del juego

En la zona medular fueron reconocidos tres jugadores fundamentales: el inglés Jude Bellingham, quien aportó siete goles y una asistencia; el francés Michael Olise, destacado con siete asistencias; y el español Rodri, pieza clave en el equilibrio táctico con 11 pases clave durante todo el campeonato.

Solidez defensiva y portería

La línea defensiva quedó integrada por el español Pedro Porro, el argentino Lisandro Martínez, el francés Dayot Upamecano y otro español, Marc Cucurella.

Bajo los tres palos fue elegido Vozinha, guardameta de Cabo Verde, quien brilló con 18 atajadas y dos vallas invictas, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.