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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Mundial 2026

FIFA anuncia el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Rodri como protagonistas

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
FIFA - Foto EFE
FIFA - Foto EFE
La selección incluye jugadores de seis países destacados por su rendimiento en el torneo y votación de aficionados globales.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reveló la alineación de los once mejores jugadores del Mundial 2026, una selección basada en el rendimiento individual durante la competencia y el respaldo de millones de aficionados que participaron en la votación.

El equipo ideal reúne talento de seis naciones: España, Francia, Argentina, Inglaterra, Noruega y Cabo Verde.

En la delantera, el trío ofensivo está conformado por las tres máximas estrellas del fútbol actual: el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Kylian Mbappé encabezó la tabla de goleadores con 10 anotaciones y cuatro asistencias en ocho compromisos, además de registrar 23 remates dirigidos al arco.

Lionel Messi no se quedó atrás, contribuyendo con ocho goles y cuatro pases para tanto en la misma cantidad de partidos, sumando 18 disparos a portería.

Por su parte, Erling Haaland completó el tridente tras marcar siete goles y brindar una asistencia en apenas cinco encuentros.

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El mediocampo y la construcción del juego

En la zona medular fueron reconocidos tres jugadores fundamentales: el inglés Jude Bellingham, quien aportó siete goles y una asistencia; el francés Michael Olise, destacado con siete asistencias; y el español Rodri, pieza clave en el equilibrio táctico con 11 pases clave durante todo el campeonato.

Solidez defensiva y portería

La línea defensiva quedó integrada por el español Pedro Porro, el argentino Lisandro Martínez, el francés Dayot Upamecano y otro español, Marc Cucurella.

Bajo los tres palos fue elegido Vozinha, guardameta de Cabo Verde, quien brilló con 18 atajadas y dos vallas invictas, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.

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