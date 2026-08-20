Revelan indignante estrategia con la que el régimen venezolano ató la lealtad de militares cuando Maduro estaba en el poder

Un exhaustivo informe del Miranda Center for Democracy reveló la estrategia mediante la cual el régimen venezolano aseguró la lealtad de sus Fuerzas Armadas bajo el poder de Nicolás Maduro. A los militares, según la investigación, se les entregó el control económico de al menos 44 entidades empresariales estatales, incluyendo 24 empresas y 20 fundaciones y servicios autónomos.