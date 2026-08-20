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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Nicolás Maduro

Revelan indignante estrategia con la que el régimen venezolano ató la lealtad de militares cuando Maduro estaba en el poder

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Un exhaustivo informe del Miranda Center for Democracy reveló la estrategia mediante la cual el régimen venezolano aseguró la lealtad de sus Fuerzas Armadas bajo el poder de Nicolás Maduro. A los militares, según la investigación, se les entregó el control económico de al menos 44 entidades empresariales estatales, incluyendo 24 empresas y 20 fundaciones y servicios autónomos.

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