Crece la preferencia de inmigrantes venezolanos por destinos alternativos como Utah ante la presión económica y migratoria en Florida

Un cambio estructural en las dinámicas migratorias de Estados Unidos evidenció que miles de ciudadanos venezolanos desplazados están evitando establecerse en polos tradicionales como la Florida.

Los venezolanos están inclinándose por áreas metropolitanas de menor escala como los suburbios del sur de Salt Lake City, en el estado de Utah.

Un análisis de datos federales que abarca el periodo entre el otoño de 2018 y el verano de 2025 confirmó que, de aproximadamente un millón de personas venezolanas admitidas tras cruzar la frontera con México, un contingente significativo estimado en al menos 30.000 individuos declaró como destino directo el estado de Utah.

La saturación del mercado laboral en Miami, los bajos salarios en el sur de Florida y los elevados costos de la vivienda impulsaron la búsqueda de oportunidades en jurisdicciones con economías locales más sólidas, tales como Denver, Atlanta, Dallas y poblados como Madison o Albuquerque.

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“Por el trabajo y por las condiciones, el pago en Miami era muy bajo. En Utah encontré mejores oportunidades para emprender e integrar a más personas”, afirmó el microempresario venezolano Enrique Vera AP tras relatar su paso por la frontera de Yuma en 2021.

La cancelación de la plataforma CBP One y la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos generaron una contracción en las actividades comerciales y el cierre de locales, obligando a cientos de solicitantes de asilo a mantener un perfil bajo ante el temor a la deportación masiva.

El desplazamiento de la migración venezolana hacia el interior de Estados Unidos grafica el impacto de las condiciones económicas sobre los flujos de reasentamiento.

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Pese a que estados como Utah ofrecieron históricamente mayor estabilidad financiera e integración laboral, las severas medidas de control migratorio y la acumulación de expedientes en los tribunales mantienen en la incertidumbre el futuro legal de miles de familias que buscan consolidar su permanencia en territorio norteamericano.