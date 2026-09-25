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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Kylian Mbappé

​"No correremos ningún riesgo": Kylian Mbappé sufre una lesión tendinosa en la rodilla y abandona la concentración de la selección de Francia

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappe-Foto: EFE
Kylian Mbappe-Foto: EFE
El delantero del Real Madrid se lesionó la rodilla izquierda tras anotar el gol de la victoria ante Turquía en el debut de Zinedine.

El delantero internacional francés Kylian Mbappé sufrió una lesión tendinosa en la rodilla izquierda durante el encuentro disputado este viernes frente a la selección de Turquía por la Liga de Naciones de la UEFA.

Tras la realización de las primeras valoraciones médicas sobre el terreno de juego, la Federación de Fútbol de Francia confirmó oficialmente que el atacante del Real Madrid queda descartado para los compromisos restantes de la presente concentración internacional.

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El percance físico del capitán galo se produjo en el minuto 59 del cotejo, instantes después de anotar el gol que significó el triunfo por la mínima diferencia para el cuadro visitante. Al momento de ejecutar el disparo a portería, la articulación del jugador sufrió una hiperextensión que le provocó intensos gestos de dolor, obligándolo a abandonar la cancha tras un intento fallido por reincorporarse.

“Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. Regresará a Madrid para someterse a pruebas médicas adicionales con su club y precisar el alcance de la dolencia. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!”, informó la entidad rectora del fútbol francés mediante un comunicado.

Al término del encuentro celebrado en territorio turco, el estratega manifestó su preocupación por la gravedad del traumatismo sufrido por su figura ofensiva, confirmando que la delegación nacional no asumirá ningún riesgo sobre la integridad física del futbolista.

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Por consiguiente, Mbappé viajará a España este sábado para ponerse a disposición del cuerpo médico del Real Madrid, donde se le realizarán resonancias magnéticas para evaluar el compromiso de los ligamentos y definir el tiempo estimado de baja.

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