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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Trump anunció que envió delegación a Kiev y Moscú con plan para acabar la guerra en Ucrania y reveló momento clave que tendrá con Xi en Washington

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en el Despacho Oval (EFE)
Donald Trump en el Despacho Oval (EFE)
Será la primera vez que Kushner y Witkoff visiten Kiev desde que Trump volvió a la presidencia el año pasado con la promesa de poner fin a la guerra de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que envió a Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años.

"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".

Trump no quiso decir si el plan implicaba que Ucrania cediera territorio, como ha sugerido anteriormente, pero añadió: "Tenemos una idea para la paz".

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Será la primera vez que Kushner y Witkoff visiten Kiev desde que Trump volvió a la presidencia el año pasado con la promesa de poner fin a la guerra de Ucrania.

Ambos enviados han visitado Moscú anteriormente. Trump declaró a los periodistas que la culpa de que el conflicto, que arrancó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, continúe es un "problema de personalidad" de Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski dijo anteriormente que había propuesto observar un alto el fuego con Rusia mientras los enviados visitan Moscú y Kiev.

"No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe garantizar recíprocamente un alto el fuego —sin sus propios ataques aéreos— durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas conversaciones", dijo Zelenski en su discurso vespertino.

Trump, por su parte, restó importancia a la decisión de Alemania a principios de esta semana de culpar a Rusia de un intento de ataque con drones contra un aeropuerto.

"Hablo con él. Lo conozco muy bien. Putin no está buscando atacar territorio de la OTAN", dijo Trump en el Despacho Oval.

En un momento más tranquilo de su pronunciamiento desde el Despacho Oval, el presidente anunció que ofrecerá a Xi Jinping un banquete de Estado durante la visita del presidente chino a la Casa Blanca el 24 de septiembre.

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"Vamos a tener un banquete de Estado y vamos a hacer grandes cosas con China", aseguró el presidente a los periodistas.

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