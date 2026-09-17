En video quedó la patada voladora de un militar del Gaula a presunto integrante del Clan del Golfo que estaba detrás de un secuestro en Bogotá

Se conoció el video que muestra cuando un militar del Gaula tumba de una patada ninja a un presunto secuestrador cuando recibía el dinero de una liberación.

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Los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá, donde el Gaula Militar venía trabajando ante la denuncia de una familia que reportó el secuestro de uno de sus integrantes.

Los uniformados, en una operación de inteligencia, citaron a quien sería presunto cabecilla de la estructura criminal el Clan del Golfo que estaba detrás del secuestro. Como se observa en el video, este fue derribado de una patada voladora por parte de un integrante del Ejército.

En la imagen se observa al presunto delincuente encima de una moto y de frente a otra persona que, según las fuentes militares, hacía parte de la operación de rescate.

El sujeto de la moto estaba recibiendo el dinero del secuestro para regresar a la libertad a la víctima. Cuando obtuvo el dinero y se consumó el acto criminal, los militares salieron de una vivienda para capturarlo.

Uno de ellos derribó al hombre de la moto de una patada voladora. La escena, que parece sacada de una película, ocurrió en el barrio Paraíso, en el sur de Bogotá.

Luego de la captura, los militares obtuvieron la ubicación exacta donde se encontraba el secuestrado y lo rescataron sano y salvo. El proceso dejó cinco personas capturadas, armas de fuego y municiones incautadas, y el caso quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación para que realice la judicialización.

Finalmente, el secuestrado recibió la respectiva atención y pudo reencontrarse con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, estuvo varias veces inconsciente durante estos tres días en los que permaneció privado de la libertad.