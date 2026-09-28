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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Otra prisionera política muerta en el cautiverio de la dictadura de Delcy: "le negaron la ayuda"

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La violación de derechos humanos y la criminalidad continúa en Venezuela en donde nuevamente fue reportada la muerte de un prisionero político bajo la custodia del régimen de Delcy Rodríguez. Se trata de Eleiner Sánchez detenida arbitrariamente en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida falleció la noche de este domingo tras presentar un dolor abdominal. Para hablar sobre este tema, Eliezer Saez, hijo de Eleiner Sánchez, conversó con El Informativo de NTN24.

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