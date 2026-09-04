"Eso puede ser revocado": diputada chavista Iris Valera carga contra Delcy Rodríguez por acuerdo petrolero con EE. UU.

Iris Varela, diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió que el acuerdo petrolero firmado entre la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el Gobierno de Estados Unidos "carece de validez legal por haber sido suscrito bajo coacción".

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"Puede ser prorrogado o revocado por quien lo dicta. Por el Poder Ejecutivo o la Asamblea Nacional, al cesar las causas que lo motivaron", dijo Varela.

"Eso lo dice la Constitución, no lo está inventando Iris Varela para la ocasión, eso se discutió bastante en 1999", agregó.

Las palabras de Varela reflejan divisiones internas en el chavismo tras el pacto alcanzado entre Miraflores y la Casa Blanca.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese orden de ideas, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y que supervisará los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".