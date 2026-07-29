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La Noche
Programa: La Noche

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

julio 29, 2026
Por: Redacción Clic Verde-Redacción NTN24
El programa La Noche de NTN24 analizó con víctimas del reclutamiento forzado de las FARC la polémica desatada por la burla de la congresista del Pacto Histórico, Laura Beltrán, y la comediante María Camila Fonseca, “Macafolla”, a los más de 18 mil menores reclutados por dicha guerrilla en su época de actividad en Colombia. Sara Morales, fundadora de la Corporación Rosa Blanca y sobreviviente de reclutamiento forzado, catalogó como humillante y doloroso que se utilice el sufrimiento de las víctimas para hacer comedia. “Lo que no saben ellas es que nos abren las heridas”, comentó.

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