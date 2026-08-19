"Rusia no puede tomar como rehén a la democracia": exministro de Defensa de Ucrania desafía a Zelenski

El exministro de Defensa de Ucrania Mykhailo Fedorov le puso un desafío al presidente Volodímir Zelenski. Se trata de que exija que el país halle una forma de hacer elecciones al tiempo que transcurre la guerra contra Rusia.

Fedorov hizo el llamado en un mensaje divulgado el martes, poco tiempo luego de ser destituido por Zelenski.

VEA TAMBIÉN Ucrania lanza un masivo ataque de drones contra Moscú y el sur de Rusia que deja al menos 7 muertos o

Su propuesta refleja uno de los cuestionamientos políticos internos con mayor importancia en contra del mandatario desde el comienzo de la invasión rusa en el año 2022, según The Washington Post.

El exfuncionario tiene la idea que Ucrania tiene que establecer un mecanismo que deje realizar unos comicios que sean legales, seguros y viables sin importar que estén en conflicto. Su argumento principal es que la guerra no tiene por qué impedir de forma indefinida el funcionamiento de las instituciones democráticas.

"Rusia no puede tomar como rehén a la democracia", aseguró Fedorov en su mensaje, según Reuters. El exministro de igual forma solicitó garantizar el derecho al voto de los militares, los ucranianos que están fuera del país y los ciudadanos que viven en zonas cercanas al frente.

No obstante, un obstáculo legal se interpone en la propuesta. Ucrania sigue bajo ley marcial, régimen el cual no deja que se haga alguna celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias y locales. Por aquella razón, una votación en el transcurso de la guerra requeriría cambios legales o el levantamiento de dicha ley.

VEA TAMBIÉN Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra por mediación de Emiratos Árabes Unidos o

La posición de Fedorov obtiene importancia debido a su reciente salida del Gobierno. Zelenski lo destituyó en el mes de julio, una decisión que generó protestas en Kiev y volvió al antiguo aliado presidencial en una figura crítica del Ejecutivo. Luego de esto, el Parlamento ucraniano aprobó el nombramiento de Yevhenii Khmara como nuevo ministro de Defensa.

Fedorov desde que fue despedido de su cargo ha cuestionado la gestión del Gobierno y ha planteado que si hay necesidad de cambios políticos. Su llamado a elecciones lo coloca ahora frente a Zelenski en un asunto sobre todo sensible y se trata de quién debe decidir el futuro político de Ucrania mientras el país sigue enfrentando la invasión rusa.