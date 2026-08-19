NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Rusia

Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra por mediación de Emiratos Árabes Unidos

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra por mediación de Emiratos Árabes Unidos
Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra por mediación de Emiratos Árabes Unidos
Los intercambios de prisioneros de guerra o la repatriación de soldados son de los únicos campos en los que Rusia y Ucrania mantienen cierta cooperación desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Ucrania y Rusia realizaron este miércoles un intercambio de 103 prisioneros de guerra por bando, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Los intercambios de prisioneros de guerra o la repatriación de soldados son de los únicos campos en los que Rusia y Ucrania mantienen cierta cooperación desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Las negociaciones de paz están congeladas mientras ambas partes intensifican sus ataques este año, lo que ha llevado a unas cifras de civiles muertos que no se veían desde comienzos de la guerra, según la ONU.

"Ciento tres militares rusos fueron repatriados. A cambio, 103 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados", dijo el ministerio ruso en un comunicado.

Esta cartera señaló que Emiratos Árabes Unidos, como en intercambios anteriores, desempeñó un "papel de mediador" en este acuerdo.

o

El martes, un bombardeo con dron ucraniano mató a una persona e hirió a otras 17, la mayoría de ellas trabajadores de la planta nuclear de Zaporiyia, una localidad ocupada por las fuerzas rusas, informaron las autoridades nombradas por Moscú.

La central nuclear de Zaporiyia, tomada por las fuerzas rusas en marzo de 2022, poco después de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania, es la más grande de Europa y su estado ha generado preocupación en varias ocasiones desde que estalló el conflicto.

Según indicaron en Telegram los gestores de la planta, nombrados por las autoridades rusas, las fuerzas de Kiev llevaron a cabo un "ataque selectivo" contra una parada de transporte en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la central, matando a un "especialista nuclear" e hiriendo a otras 17 personas, "la mayoría de ellos, empleados" de la instalación.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) afirmó que había sido informado de que un dron explotó en una "parada de autobús utilizada por el personal" de la central, situada en el sur de Ucrania, este martes alrededor de las 06H00 (03H00 GMT).

El director del OIEA, Rafael Grossi, llamó en la red social X a "poner fin inmediatamente a estas acciones inaceptables", que plantean, según él, "un enorme riesgo para la seguridad nuclear".

Temas relacionados:

Rusia

Ucrania

Intercambio de prisioneros

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Se observa humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania intensifica su ofensiva contra la logística rusa y ataca tres centros del “Amazon ruso”

Recompensa EEUU - Foto EFE
Carteles mexicanos

Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por jefes de uno de los carteles de droga más grande del mundo

Medicina Legal ya entregó 140 cuerpos del terremoto - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal confirmó que ya identificó 205 víctimas de las 230 que recibió y entregó 140 cuerpos a las familias: esta es la lista de los identificados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Se observa humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania intensifica su ofensiva contra la logística rusa y ataca tres centros del “Amazon ruso”

Recompensa EEUU - Foto EFE
Carteles mexicanos

Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por jefes de uno de los carteles de droga más grande del mundo

_Zohran Mamdani alcalde de Nueva York-Foto: EFE
Estados Unidos

“No es bienvenido”: el alcalde de Nueva York reconoce que las autoridades locales no pueden capturar a Netanyahu y pide al gobierno federal su arresto

Medicina Legal ya entregó 140 cuerpos del terremoto - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal confirmó que ya identificó 205 víctimas de las 230 que recibió y entregó 140 cuerpos a las familias: esta es la lista de los identificados

Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habla de las polémicas y se pronuncia sobre lo que le dijo Messi durante el juego

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti

"Hemos hablado con Ancelotti": confirman que el entrenador de Brasil es pretendido por importante selección europea

Devastador terremoto en Indonesia - Foto: EFE
Terremoto

Más de 40 mil desplazados, 70 fallecidos y cientos de heridos tras devastador terremoto en Indonesia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023