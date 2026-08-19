Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra por mediación de Emiratos Árabes Unidos

Ucrania y Rusia realizaron este miércoles un intercambio de 103 prisioneros de guerra por bando, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Los intercambios de prisioneros de guerra o la repatriación de soldados son de los únicos campos en los que Rusia y Ucrania mantienen cierta cooperación desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Las negociaciones de paz están congeladas mientras ambas partes intensifican sus ataques este año, lo que ha llevado a unas cifras de civiles muertos que no se veían desde comienzos de la guerra, según la ONU.

"Ciento tres militares rusos fueron repatriados. A cambio, 103 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados", dijo el ministerio ruso en un comunicado.

Esta cartera señaló que Emiratos Árabes Unidos, como en intercambios anteriores, desempeñó un "papel de mediador" en este acuerdo.

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El martes, un bombardeo con dron ucraniano mató a una persona e hirió a otras 17, la mayoría de ellas trabajadores de la planta nuclear de Zaporiyia, una localidad ocupada por las fuerzas rusas, informaron las autoridades nombradas por Moscú.

La central nuclear de Zaporiyia, tomada por las fuerzas rusas en marzo de 2022, poco después de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania, es la más grande de Europa y su estado ha generado preocupación en varias ocasiones desde que estalló el conflicto.

Según indicaron en Telegram los gestores de la planta, nombrados por las autoridades rusas, las fuerzas de Kiev llevaron a cabo un "ataque selectivo" contra una parada de transporte en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la central, matando a un "especialista nuclear" e hiriendo a otras 17 personas, "la mayoría de ellos, empleados" de la instalación.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) afirmó que había sido informado de que un dron explotó en una "parada de autobús utilizada por el personal" de la central, situada en el sur de Ucrania, este martes alrededor de las 06H00 (03H00 GMT).

El director del OIEA, Rafael Grossi, llamó en la red social X a "poner fin inmediatamente a estas acciones inaceptables", que plantean, según él, "un enorme riesgo para la seguridad nuclear".