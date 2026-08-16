Ucrania lanza un masivo ataque de drones contra Moscú y el sur de Rusia que deja al menos 7 muertos

Al menos siete personas murieron y más de una docena resultaron heridas este domingo 16 de agosto tras una masiva oleada de ataques con drones y misiles lanzados por las fuerzas ucranianas contra la región de Moscú y diversos puntos del sur de Rusia.

De acuerdo con el parte oficial de las autoridades rusas, los sistemas de defensa antiaérea lograron neutralizar 822 drones sobre el espacio aéreo de 16 regiones, la península de Crimea y las aguas de los mares Negro y Azov.

Las autoridades locales reportaron impactos directos y la caída de restos de aeronaves no tripuladas en varios puntos estratégicos y residenciales.

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De manera simultánea, el Ministerio de Defensa Rusa informó que ejecutó ataques de precisión contra infraestructura militar y energética dentro de Ucrania.

Según el reporte los bombardeos rusos alcanzaron dos plantas de producción en Kiev, la firma privada Fire Point dedicada a la fabricación de componentes y combustibles para los misiles de crucero Flamingo y las instalaciones de Ukrdefense, enfocada en la elaboración de drones.

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Asimismo, las fuerzas rusas reportaron impactos contra una refineria en Poltava, una planta metalúrgica en Krivói Rog y un buque mercante con carga militar en el puerto de Odesa.