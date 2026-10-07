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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Israel - Hamás
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Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel recuerda uno de los días más oscuros de su historia reciente, el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamás lanzaron un ataque que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. El 7 de octubre de 2023, comunidades israelíes ubicadas a escasos kilómetros de la frontera con la franja de gaza, controlada por los terroristas financiados por el régimen de Irán, fueron víctimas de una atroz masacre.

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