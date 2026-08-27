Así fue el operativo en Casa Roja, lugar donde se refugiaban las disidencias en Puerto Gaitán y donde cayó alias ‘el Águila’, presunto hombre de confianza del Zarco Aldinever

El 21 de agosto, la Policía, el Ejército y la Fiscalía llevaron a cabo allanamientos en predios del municipio de Puerto Gaitán, ubicado en el oriente del departamento del Meta, a unos 300 kilómetros de Bogotá.

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El objetivo era asestar un golpe contundente a una red de extorsionistas del frente 53 Edinson Romaña de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

Los uniformados arribaron a las fincas Casa Roja, en la vereda Guasipati, y Villa La Paz, en la vereda Santa Bárbara, en Puerto Gaitán, donde un informante les había dicho que esos lugares eran el centro de operaciones de los señalados delincuentes.

Casa Roja y Villa La Paz eran lugares que, según la Fiscalía, eran utilizados presuntamente para pernoctar, ocultarse, almacenar armas de fuego y otros elementos relacionados con el funcionamiento de la estructura ilegal.

Según la Fiscalía, desde estos lugares “ejercían, entre otras actividades, el control territorial, la intimidación de la población y la comisión de conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores”.

“De acuerdo con la información investigativa que sirvió de fundamento para la orden de registro y allanamiento, dicha estructura estaría organizada jerárquicamente y utilizaría armas de fuego y prendas de uso privativo o de apariencia similar a las utilizadas por las Fuerzas Militares, con la finalidad de ejercer control territorial, intimidar a la población civil y facilitar la comisión de diferentes conductas punibles, entre ellas actividades extorsivas dirigidas a comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores de la región”, leyó en la audiencia contra los detenidos un fiscal.

El operativo permitió que las autoridades hallaran un revólver, tres pistolas, 133 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento.

Asimismo, en este operativo fue detenido Rafael Salgado Merchán, alias el Águila, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y hombre de confianza del Zarco Aldinever en el Meta.

El Zarco Aldinever es la persona mencionada en investigaciones como uno de los responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Junto al Águila cayeron Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Ómar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

Este cabecilla fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de cometer extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Mientras que los demás detenidos fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y concierto para delinquir agravado.

Finalmente, a pesar de que ninguno aceptó cargos, todos, incluido el Águila, fueron enviados a prisión bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.