NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Banco Mundial

Banco Mundial entregó 200 millones de dólares en ayuda a Colombia tras el devastador terremoto

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia - Foto AFP
La entidad también ha puesto en marcha "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico"

El Banco Mundial (BM) anunció el viernes, en un comunicado, que ya desembolsó 200 millones de dólares en ayuda de emergencia para apoyar al gobierno colombiano, tras el sismo que ha causado al menos 285 muertos.

El BM también ha puesto en marcha "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico", subrayó la institución con sede en Washington.

Las autoridades colombianas redoblan este viernes la búsqueda de los cientos de desaparecidos que dejó el potente terremoto del lunes, aunque se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes pasada la fase crítica de rescate.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida tras el sismo de magnitud 7,4, que afectó el oeste del país.

o

El balance de víctimas aumentó a 285 muertos y más de 3.900 heridos, indicó el presidente Abelardo de la Espriella. Además, se cuentan 379 desaparecidos bajo montañas de ruinas, latas y cables colgando.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que "la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando".

"Pero la consigna es no dejar de buscar (...) no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros", indicó en un video publicado por su agencia el jueves por la noche.

El terremoto también destruyó más de 10.000 viviendas, lo que dejó a la intemperie a familias enteras que viven una nueva tragedia.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos a cielo a abierto.

Temas relacionados:

Banco Mundial

Terremoto en Colombia

Emergencia

Muertos

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Trató de matar dos pájaros de un solo tiro": análisis a decisión de Delcy Rodríguez que causó la reacción de Estados Unidos

Daniel Ortega y Lady Rosario Murillo - Foto AFP
Daniel Ortega

"Terminaron asustados después de la captura de Maduro": analista sobre reforma en Nicaragua

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Trató de matar dos pájaros de un solo tiro": análisis a decisión de Delcy Rodríguez que causó la reacción de Estados Unidos

Daniel Ortega y Lady Rosario Murillo - Foto AFP
Daniel Ortega

"Terminaron asustados después de la captura de Maduro": analista sobre reforma en Nicaragua

Juego de las Estrellas de la MLB - Foto de referencia: EFE
MLB

Mujer demanda a equipo de la MLB por 10 millones tras ser golpeada por un bate en un partido de béisbol

Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol

Club rechaza oferta por jugador de la Selección Colombia por considerarla muy baja con respecto a su cotización tras el Mundial 2026

Franco Armani, arquero de la selección Argentina, en la final Copa América 2019 / FOTO: EFE
Franco Armani

Arquero campeón del mundo y de la Copa América con Argentina fue víctima de robo en un vuelo a Medellín

EEUU reanuda ataques contra objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Ataques

Así fue como EE. UU. reanudó ataques contra Irán: represalia al bombardeo de sus bases

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023