Banco Mundial entregó 200 millones de dólares en ayuda a Colombia tras el devastador terremoto

El Banco Mundial (BM) anunció el viernes, en un comunicado, que ya desembolsó 200 millones de dólares en ayuda de emergencia para apoyar al gobierno colombiano, tras el sismo que ha causado al menos 285 muertos.

El BM también ha puesto en marcha "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico", subrayó la institución con sede en Washington.

Las autoridades colombianas redoblan este viernes la búsqueda de los cientos de desaparecidos que dejó el potente terremoto del lunes, aunque se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes pasada la fase crítica de rescate.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida tras el sismo de magnitud 7,4, que afectó el oeste del país.

El balance de víctimas aumentó a 285 muertos y más de 3.900 heridos, indicó el presidente Abelardo de la Espriella. Además, se cuentan 379 desaparecidos bajo montañas de ruinas, latas y cables colgando.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que "la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando".

"Pero la consigna es no dejar de buscar (...) no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros", indicó en un video publicado por su agencia el jueves por la noche.

El terremoto también destruyó más de 10.000 viviendas, lo que dejó a la intemperie a familias enteras que viven una nueva tragedia.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos a cielo a abierto.