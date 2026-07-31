"Las únicas dos personas con representatividad (…) no estarán": Héctor Schamis sobre el diálogo en Venezuela

La revista Time ha puesto nuevamente a Venezuela en el foco nacional e internacional tras la publicación de un reportaje que tiene como título “The Venezuela Experiment” (El experimento Venezuela), por medio del cual examina el nuevo escenario político de la nación sudamericana tras la captura de Nicolás Maduro, así como la inesperada alianza de Delcy Rodríguez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta publicación se da tan solo un día antes del inicio del diálogo entre la Asamblea legítima del año 2015 y el régimen venezolano, que dará inicio este 1 de agosto. Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de NTN24.