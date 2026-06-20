NTN24
Sábado, 20 de junio de 2026
Sábado, 20 de junio de 2026
Alias Niño Guerrero

¿Se lleva secretos a la tumba? Experto responde si al régimen venezolano le convenía la muerte del 'Niño' Guerrero

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Izquiel, criminólogo, aclaró que operativos como el ejecutado contra el jefe del Tren de Aragua cuentan con el apoyo de Estados Unidos.

Luis Izquiel, criminólogo y experto en delincuencia organizada, analizó en el programa La Tarde de NTN24 si la muerte de Héctor Rusthenford, alias 'Niño' Guerrero y cabecilla del Tren de Aragua, le convenía al régimen venezolano.

"Ciertamente alias Niño Guerrero se lleva muchos secretos a la tumba. Quiénes lo ampararon durante tantos años, como quiénes fueron los cómplices del alto poder que hicieron que este individuo encabezara a la pandilla más poderosa de Venezuela", expresó.

o

No obstante, indicó que este tipo de operativos cuentan con la participación de Estados Unidos.

"Por algunas razones operativas, decidieron realizarlo de esta forma produciendo la muerte de alias Niño Guerrero", afirmó.

Temas relacionados:

Alias Niño Guerrero

Régimen de Venezuela

Operación

Cae Maduro en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Se lleva secretos a la tumba? Experto responde si al régimen venezolano le convenía la muerte del 'Niño' Guerrero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump tilda de "antipatriótica" la votación de la Cámara de Representantes para frenar la guerra entre EE. UU. y el régimen de Irán

Bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. - AFP
Accidente aéreo

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. se estrelló en California poco después del despegue

Indonesia - AFP
Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,7 y poca profundidad estremece a Indonesia y deja al menos un muerto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump tilda de "antipatriótica" la votación de la Cámara de Representantes para frenar la guerra entre EE. UU. y el régimen de Irán

Bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. - AFP
Accidente aéreo

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. se estrelló en California poco después del despegue

Indonesia - AFP
Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,7 y poca profundidad estremece a Indonesia y deja al menos un muerto

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos en la selección Colombia / FOTO: EFE
James Rodríguez

Jugador de la selección Colombia se despacha en elogios para James Rodríguez y dice que “está mejor que nunca”

Joven practicando bungee lanzada sin medidas de seguridad - Foto: captura redes sociales
Brasil

Joven perdió la vida en un salto de bungee luego de que olvidaran atarle la cuerda de seguridad y la lanzaran al vacío

Tomando Cerveza / FOTO: EFE
Mundial 2026

Estos son los aficionados que más cerveza han tomado en el mundial: "se la bebieron toda"

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español / Dolors Montserrat, eurodiputada española - Fotos: EFE / NTN24
España

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre