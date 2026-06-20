Alias Niño Guerrero
¿Se lleva secretos a la tumba? Experto responde si al régimen venezolano le convenía la muerte del 'Niño' Guerrero
Luis Izquiel, criminólogo, aclaró que operativos como el ejecutado contra el jefe del Tren de Aragua cuentan con el apoyo de Estados Unidos.
Luis Izquiel, criminólogo y experto en delincuencia organizada, analizó en el programa La Tarde de NTN24 si la muerte de Héctor Rusthenford, alias 'Niño' Guerrero y cabecilla del Tren de Aragua, le convenía al régimen venezolano.
"Ciertamente alias Niño Guerrero se lleva muchos secretos a la tumba. Quiénes lo ampararon durante tantos años, como quiénes fueron los cómplices del alto poder que hicieron que este individuo encabezara a la pandilla más poderosa de Venezuela", expresó.
No obstante, indicó que este tipo de operativos cuentan con la participación de Estados Unidos.
"Por algunas razones operativas, decidieron realizarlo de esta forma produciendo la muerte de alias Niño Guerrero", afirmó.