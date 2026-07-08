Así será el imponente eclipse total de Sol que ocurrirá en los próximos días: países, ciudades, horarios y recomendaciones para ver este fenómeno

El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total que atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España y una pequeña porción de Portugal.

El fenómeno astronómico ofrecerá uno de los espectáculos naturales más esperados por millones de personas en el mundo, siendo en esta oportunidad los habitantes del hemisferio norte los más afortunados.

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En esta parte del planeta, numerosas regiones también experimentarán un eclipse parcial, incluyendo zonas del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

En cuanto al trayecto de totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, los observadores en el norte de Rusia presenciarán el fenómeno a mediodía, mientras que en Groenlandia e Islandia ocurrirá durante la tarde tardía o temprana noche.

España y el extremo noroeste de Portugal experimentarán la totalidad en horas de la tarde-noche, poco antes del atardecer.

La duración de la totalidad será menor a dos minutos para la mayoría de los lugares en el trayecto. Para quienes se encuentren cerca del centro del trayecto del eclipse en Groenlandia, Rusia o el norte del Atlántico, la totalidad durará un poco más, aunque sin superar los dos minutos y medio.

Entre las ciudades españolas donde se observará el eclipse total destacan León, con totalidad entre las 8:28 p.m. y las 8:30 p.m.; Valencia, entre 8:32 p.m. y 8:33 p.m.; y Zaragoza, entre 8:29 p.m. y 8:30 p.m. En Reykjavík, Islandia, la totalidad ocurrirá entre las 5:48 p.m. y las 5:49 p.m.

Imagen NASA.

Para los observadores en Europa y África occidental, el Sol se ocultará mientras aún esté parcialmente eclipsado, creando una oportunidad única de presenciar un "eclipse al atardecer".

La NASA advierte que solo durante los breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquee completamente la cara brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente el eclipse sin protección ocular.

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Antes y después de la totalidad, todas las personas deben usar protección ocular certificada con el estándar internacional ISO 12312-2, como gafas especiales para eclipses o visores solares portátiles.

Además, métodos de visualización indirecta, como proyectores de agujero de alfiler, también son alternativas seguras.

En Estados Unidos, ciudades como Anchorage, Alaska, verá un 28% de cobertura máxima a las 8:21 a.m.; Bangor, Maine, 24% a la 1:53 p.m.; y Boston, Massachusetts, 16% a la 1:55 p.m.

En Europa, ciudades como Dublín experimentará 94% de cobertura; Londres, 91%; París, 92%; Madrid, 99%; y Argel, 96%. Todas estas localidades presenciarán el eclipse durante las horas de la tarde.

¿Qué sucede durante un eclipse de sol total?

Un eclipse solar total representa uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra, ocurriendo cuando la Luna se interpone directamente entre nuestro planeta y el Sol, bloqueando por completo la cara de la estrella.

Este evento transforma temporalmente el día en un crepúsculo inesperado, ofreciendo a los observadores privilegiados una experiencia única en la naturaleza.

Los habitantes ubicados en la zona central de la sombra lunar, conocida técnicamente como la franja de totalidad, son los únicos que pueden presenciar el eclipse en su máxima expresión.

Durante estos minutos de oscuridad diurna, el cielo adquiere tonalidades similares a las del amanecer o el anochecer, creando una atmósfera extraordinaria que ha fascinado a la humanidad desde tiempos ancestrales.

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La característica más notable de un eclipse total es la posibilidad de observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente permanece invisible debido al intenso brillo de la fotosfera.

Esta estructura de plasma incandescente, que se extiende millones de kilómetros en el espacio, solo puede apreciarse cuando la Luna actúa como un disco ocultador natural, permitiendo que los delicados filamentos coronales se revelen contra el cielo oscurecido.

Las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental en la observación del fenómeno. Cielos despejados son esenciales para una experiencia óptima, ya que cualquier cobertura nubosa puede obstaculizar parcial o totalmente la visualización del eclipse y de la corona solar.