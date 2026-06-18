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Jueves, 18 de junio de 2026
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Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El militar en el exilio aseguró que desde 2017 denunció el uso de presos para combatir manifestaciones y perseguir opositores fuera de Venezuela.

El General de Brigada Antonio Rivero, del Ejército de Venezuela en el exilio, ofreció declaraciones a NTN24 sobre el cambio de discurso del régimen venezolano respecto al Tren de Aragua, tras operaciones de inteligencia en Brasil y el bombardeo de EE. UU. en territorio venezolano que eliminó a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder de la organización criminal.

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Rivero analizó las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, quien afirmó que el Tren de Aragua fue expulsado de Venezuela.

"Desde el 2017, 2018, 2019, tuve la oportunidad de denunciar la utilización de presos para combatir en las calles las manifestaciones venezolanas y para perseguir a disidentes venezolanos", señaló el general y explicó que esta práctica se extendió hasta 2019.

Según Rivero, después de la pandemia, el régimen implementó un plan para "exteriorizar esa persecución" enviando grupos criminales al exterior con "misiones de estabilización, de persecución de disidentes o dirigentes políticos en el exterior y militares".

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Mencionó como ejemplo el caso del teniente Ojeda en Perú, que "lo llevó a la muerte", además de revelar que él mismo "ha sufrido atentados en los Estados Unidos" por parte de "cuerpos policiales que han estado infiltrados".

El militar indicó que el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez "mantenía permanente comunicación con esa banda a fin de darles seguimiento a donde se encontraban ellos y poder rendir cuentas de lo que estaban haciendo".

Sobre la muerte de Niño Guerrero durante la operación norteamericana, Rivero afirmó que la neutralización mediante combate fue necesaria porque "no podían que el Niño Guerrero cayera en manos del régimen", debido a que "sabían la complicidad que tenían con todos los miembros del régimen de Nicolás y ahora de Delcy Rodríguez".

"Ciertamente serviría mucho más vivo que muerto, pero ellos no podían entregarlo vivo", afirmó.

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