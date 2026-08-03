“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

En medio de la crisis migratoria que enfrenta España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido hablar en sus redes sociales de su lista de canciones de verano, en tal de poner atención a la situación que enfrenta su nación, un hecho que ha causado indignación en la comunidad española. Frente a este tema, el programa La Mañana de NTN24 ha conversado con Jorge Buxadé, eurodiputado por el partido Vox, en España.