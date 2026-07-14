Netanyahu lanza feroz advertencia a Irán desde la estratégica zona de Dimona: “la respuesta será mucho más fuerte que en el pasado”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló con mucha fuerza este martes sobre lo que piensa del gobierno de Teherán. En este momento, hay mucha tensión entre los países, y el líder de Israel dijo que si alguien intenta atacar a Israel, la respuesta será muy grande, mucho mayor que lo que ha pasado hasta ahora. Esto incluye lo que sucedió después de que comenzara la guerra el 28 de febrero de este año.

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Durante la Conferencia del Néguev en Dimona, al sur del país, se escucharon declaraciones muy fuertes. Dimona es un lugar importante en términos de política internacional, ya que está cerca de las instalaciones más grandes de investigación y desarrollo nuclear de Israel.

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El primer ministro Netanyahu dijo algo muy claro a los líderes de Irán: “Les digo una cosa: si nos atacan, no esperen que guardemos silencio. No será como antes. Nuestra respuesta será mucho más fuerte de lo que fue en el pasado".

El dilema de la no intervención directa

Pese a la retórica bélica y al antecedente de la confrontación abierta de finales de febrero, Israel ha evitado por ahora unirse a los ataques conjuntos liderados por el Pentágono. Las fuerzas iraníes tampoco han apuntado sus baterías directamente hacia Israel en esta reciente oleada de violencia.

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​No obstante, las declaraciones de Netanyahu en Dimona envían un mensaje inequívoco a Teherán: en el tablero geopolítico actual, cualquier chispa que toque las fronteras del Estado judío desencadenará una represalia de dimensiones devastadoras.