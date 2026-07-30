La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

En los videos se logra observar cómo los migrantes, la mayoría jóvenes, cruzaron la zona fronteriza por tierra y nadando hasta lograr su ingreso por la ciudad de Ceuta en territorio español. Esta situación ha despertado diferencias entre España e Italia, pues este último ha planteado suspender temporalmente el espacio de Schengen en territorio español ante la crisis migratoria irregular.