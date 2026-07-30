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Jueves, 30 de julio de 2026
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Migración ilegal
Programa: El Informativo

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En los videos se logra observar cómo los migrantes, la mayoría jóvenes, cruzaron la zona fronteriza por tierra y nadando hasta lograr su ingreso por la ciudad de Ceuta en territorio español. Esta situación ha despertado diferencias entre España e Italia, pues este último ha planteado suspender temporalmente el espacio de Schengen en territorio español ante la crisis migratoria irregular.

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