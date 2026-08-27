NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Selección Argentina

La FIFA autoriza que jugadores de la Selección Argentina puedan cumplir sanciones tras incidentes en el Mundial en partidos amistosos

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Altercados en la final del Mundial entre Argentina y España - Foto: EFE
Altercados en la final del Mundial entre Argentina y España - Foto: EFE
Con la decisión del órgano rector del fútbol, la Selección Argentina podría contar más pronto con sus jugadores para juegos oficiales.

El mediocampista Leandro Paredes y otros futbolistas de la Selección Argentina sancionados por incidentes en la final del Mundial de Norteamérica 2026 podrán cumplir el castigo también en partidos amistosos por autorización de la FIFA, informó este jueves la federación argentina.

Con la decisión del órgano rector del fútbol, la Selección Argentina podría contar más pronto con sus jugadores para juegos oficiales y por los puntos.

El viernes de la semana pasada Paredes recibió la sanción de 10 partidos de suspensión, seguido por el defensor Nahuel Molina, con 7; el volante ofensivo Thiago Almada, con 1; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con 3.

o

El español Gavi también fue sancionado con un encuentro.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones "puedan cumplirse en partidos amistosos de clase 'A' y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero", según comunicó en su web oficial.

"En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", añadió.

Paredes recibió la pena más alta por las trifulcas tras la derrota ante España el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.

Los incidentes comenzaron con un golpe de Molina al centrocampista español Rodri. Luego Paredes derribó a los españoles Eric García y a Gavi.

La próxima ventana internacional de partidos FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en los que la tricampeona mundial podría jugar hasta tres amistosos, según la prensa argentina.

o

La AFA informó también este jueves que espera los fundamentos de las sanciones para presentar sus recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y, en última instancia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés).

Temas relacionados:

Selección Argentina

FIFA

Sanciones

Fútbol

Amistoso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez de la selección Colombia-Foto: EFE
Fútbol

Susto en el aire: reportan emergencia en vuelo en el que viajaba el futbolista James Rodriguez

Partido de Champions League (AFP)
Champions

Batalla campal en partido de Champions: futbolistas terminaron a los golpes en el túnel del estadio

Voleibol | Foto referencia: Canva
Venezuela

Venezuela se la juega toda por una semifinal histórica frente a Brasil tras remontada en mundial de voleibol

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez de la selección Colombia-Foto: EFE
Fútbol

Susto en el aire: reportan emergencia en vuelo en el que viajaba el futbolista James Rodriguez

James Story, exembajador de EEUU en Venezuela, habla sobre el diálogo entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez / FOTO: Canva
Diálogos Venezuela

“Si estas conversaciones no tienen como resultado un cronograma de elecciones es un fracaso total”: Exembajador de EE. UU. en Venezuela

Julián Alvarez jugador de Argentina y Club Atlético de Madrid-Foto: EFE
Fútbol

El FC Barcelona en problemas: La RFEF investiga al club catalán por presuntos contactos irregulares con Julián Álvarez

Partido de Champions League (AFP)
Champions

Batalla campal en partido de Champions: futbolistas terminaron a los golpes en el túnel del estadio

Gastronomía - Foto de referencia de Pexels
Colombia

Esta es la ciudad colombiana reconocida entre los 10 destinos gastronómicos más destacados del mundo en 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Estados Unidos

Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" de Estados Unidos

Cruz Roja de Colombiana solicita donaciones urgentes de sangre tras devastador terremoto: estos son los puntos habilitados
Terremoto en Colombia

Cruz Roja solicita donaciones de sangre tras devastador terremoto en Colombia: estos son los puntos habilitados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023