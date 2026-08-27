La FIFA autoriza que jugadores de la Selección Argentina puedan cumplir sanciones tras incidentes en el Mundial en partidos amistosos

El mediocampista Leandro Paredes y otros futbolistas de la Selección Argentina sancionados por incidentes en la final del Mundial de Norteamérica 2026 podrán cumplir el castigo también en partidos amistosos por autorización de la FIFA, informó este jueves la federación argentina.

Con la decisión del órgano rector del fútbol, la Selección Argentina podría contar más pronto con sus jugadores para juegos oficiales y por los puntos.

El viernes de la semana pasada Paredes recibió la sanción de 10 partidos de suspensión, seguido por el defensor Nahuel Molina, con 7; el volante ofensivo Thiago Almada, con 1; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con 3.

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El español Gavi también fue sancionado con un encuentro.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones "puedan cumplirse en partidos amistosos de clase 'A' y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero", según comunicó en su web oficial.

"En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", añadió.

Paredes recibió la pena más alta por las trifulcas tras la derrota ante España el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.

Los incidentes comenzaron con un golpe de Molina al centrocampista español Rodri. Luego Paredes derribó a los españoles Eric García y a Gavi.

La próxima ventana internacional de partidos FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en los que la tricampeona mundial podría jugar hasta tres amistosos, según la prensa argentina.

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La AFA informó también este jueves que espera los fundamentos de las sanciones para presentar sus recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y, en última instancia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés).