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Martes, 05 de mayo de 2026
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Medio Oriente

Secretario de Guerra lanzó dura advertencia al régimen de Irán si ataca tropas de EE. UU. en el marco del Proyecto Libertad: "Se enfrentarán a un poder de fuego americano abrumador y devastador"

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth - AFP
Pete Hegseth - AFP
El Departamento de Guerra de Estados Unidos ofreció una rueda de prensa este 5 de mayo sobre la ejecución del Proyecto Libertad.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una rueda de prensa este 5 de mayo sobre la situación en Medio Oriente y lanzó una dura advertencia al régimen de Irán en caso tal de que ataque a tropas norteamericanas o transporte de comercio en el estrecho de Ormuz.

En primera instancia, Hegseth se refirió al Proyecto Libertad que puso en marcha el presidente Donald Trump para asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

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"Esta operación es separada y distinta de la Operación Epic Fury. El Proyecto Libertad es de naturaleza defensiva, centrado en su alcance y temporal en duración—con una sola misión: proteger el transporte comercial inocente de la agresión iraní", declaró el funcionario.

En ese sentido, advirtió a "lo que queda de las fuerzas de Irán" y dijo que "si atacan a las tropas estadounidenses o al transporte comercial inocente, se enfrentarán a un poder de fuego americano abrumador y devastador”.

"Preferimos que esto sea una operación pacífica, pero estamos listos y cargados para defender a nuestra gente", sentenció.

A la conferencia de prensa también asistió el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien dijo que las tropas norteamericanas "han establecido una presencia significativa sobre el estrecho con el fin de abrir el flujo libre del comercio, señalando que el bloqueo aún continúa".

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"En la superficie, destructores de misiles guiados y otros buques de guerra están detectando y derrotando amenazas iraníes. Esto incluye lanchas rápidas y drones de ataque de un solo sentido. En el aire, más de 100 cazas, aviones de ataque y otras aeronaves tripuladas y no tripuladas, sincronizadas por la 82ª División Aerotransportada, están en el aire las 24 horas del día, proporcionando vigilancia defensiva aérea para el área de seguridad mejorada", detalló.

Finalmente, el secretario Hegseth dijo que lo que Estados Unidos está demostrando con el Proyecto Libertad es que el régimen de Irán “no controla el estrecho”.

"Sabemos que Irán está avergonzado por el hecho de que nuestro bloqueo se mantiene, y podemos hacer pasar barcos — y vamos a ayudar al mundo a hacer pasar barcos", comentó.

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