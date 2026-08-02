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Domingo, 02 de agosto de 2026
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Cuba

La Habana y 15 provincias recuperan la electricidad tras pasar la noche a oscuras por una "caída parcial" del sistema

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cuba - Foto AFP
Cuba - Foto AFP
Las siete centrales térmicas que representan los pilares del sistema eléctrico local, con más de 40 años de explotación, sufren constantes averías.

Luego varias horas sin energía, Cuba recuperó la electricidad tras fallos generalizados en la red en La Habana y otras partes del oeste de la isla.

Según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la capital cubana y cuatro de las 15 provincias pasaron la mayor parte de la noche sin electricidad debido a una "caída parcial del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)".

Golpeada por una grave crisis económica durante los últimos cinco años, el país sufre regularmente cortes de energía generalizados o parciales debido a la infraestructura obsoleta y la escasez de combustible.

Desde que comenzó el año, la isla de 9,4 millones de habitantes ha registrado cinco apagones generalizados, tres de ellos en julio y en menos de diez días. Desde finales de 2024, los cortes masivos suman diez.

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Ante la situación, los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia ante los apagones que durante las últimas semanas han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

El régimen de Miguel Díaz-Canel acusa a Washington de ser responsable de la situación crítica del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que la crisis energética cubana se debe a una mala gestión económica interna.

Las siete centrales térmicas que representan los pilares del sistema eléctrico local, con más de 40 años de explotación, sufren constantes averías o deben ser detenidas para mantenimientos.

Los apagones en la isla han empeorado desde enero, cuando Washington impuso a Cuba un bloqueo petrolero que dificulta el suministro de combustible a las centrales eléctricas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

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