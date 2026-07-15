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Miércoles, 15 de julio de 2026
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María Corina Machado
Programa: Club de Prensa

"El presidente Trump apoya que María Corina regrese a Venezuela": senador republicano Chris Smith

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
En declaraciones exclusivas con NTN24, el senador republicano Chris Smith habló del regreso de María Corina Machado a Venezuela. El político norteamericano señaló ante el micrófono del canal de las Américas que la líder de la democracia en Venezuela "debe regresar" y destacó que "es una mujer maravillosa. Me alegra que el comité del Premio Nobel de Paz la reconociera honrándola".

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