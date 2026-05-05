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Martes, 05 de mayo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

En medio de las tensiones en Medio Oriente, negociador del régimen de Irán dice que su país "ni siquiera ha empezado" los enfrentamientos por el Estrecho de Ormuz

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
Horas antes, el presidente Trump anunció su "Proyecto Libertad", el cual describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona.

Este martes, el principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos advirtió que su país "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento por el estrecho de Ormuz.

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", afirmó Mohamad Baqer Qalibaf en una publicación en X.

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Qalibaf, que también es el presidente del Parlamento iraní, señaló que las acciones de Estados Unidos y sus aliados han puesto en riesgo la seguridad de la navegación en el estrecho, clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Asimismo, el negociador del régimen iraní aseguró que su "presencia maligna disminuirá".

Horas antes, el presidente Trump anunció su "Proyecto Libertad", el cual describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

El mandatario norteamericano dijo que la Marina de su país debía escoltar desde este lunes temprano (hora local) a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio".

Ante tal anuncio, el régimen iraní respondió con contundentes amenazas.

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"Anunciamos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretendemos acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del Ejército de Irán.

A su vez, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, declaró: "Los estadounidenses deben entender que no pueden recurrir a las amenazas y al lenguaje de la fuerza contra la nación iraní".

Y añadió: "La República Islámica de Irán mostró que se consideraba como la guardiana y protectora del estrecho de Ormuz".

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