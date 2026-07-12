Científicos revelan sorprendentes fenómenos geológicos desencadenados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

Los poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 han desencadenado sorprendentes fenómenos geológicos.

En Trinidad y Tobago se formó un volcán de lodo frente a la costa sur de la isla caribeña y se levantaron sectores costeros que han modificado permanentemente la geografía local.

Así lo confirmó a la agencia de noticias EFE el geocientífico Xavier Moonan. El volcán de lodo está ubicado aproximadamente a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del Volcán de Lodo de Anglais Point.

La estructura se eleva unos 4 metros sobre el fondo marino y está compuesta principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.

"Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrada por las olas", afirmó Moonan.

Añadió que "es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela".

El islote donde se formó el volcán sufre erosión constante por el oleaje, según confirmó Neil Sookram, del grupo Southwest Adventures, presuntamente la primera persona en avistar la isla.

El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad e las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, con sede en Trinidad, analizan actualmente muestras de lodo recogido en el lugar para determinar la antigüedad y el origen del material expulsado.

El descubrimiento ocurre días después de que geólogos confirmaran que los sismos también provocaron un aumento costero de 6 metros en Galfa Point, en Cedros, donde parte del fondo marino resultó empujado por encima del nivel del mar, modificando permanentemente sectores de la costa suroeste de Trinidad.

Sin embargo, Moonan explicó que ambos fenómenos responden a procesos geológicos diferentes.

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"La playa y los acantilados cercanos no muestran daños, levantamiento ni ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, este evento, aunque fue desencadenado por los mismos terremotos, no es un fenómeno de deslizamiento como Galfa o Los Iros", aseguró el científico.

En Los Iros, aproximadamente 50 acres de tierras agrícolas resultaron dañados, los estanques se vaciaron debido a grietas en el terreno, mientras que carreteras, viviendas e infraestructura costera sufrieron daños considerables.

Estos cambios geológicos documentados evidencian el poder transformador de los sismos que afectaron la región y sus consecuencias transfronterizas en el Caribe.