NTN24
Domingo, 12 de julio de 2026
Domingo, 12 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Científicos revelan sorprendentes fenómenos geológicos desencadenados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24-EFE
Los terremotos de Venezuela formaron un volcán de lodo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago - Foto EFE
Los terremotos de Venezuela formaron un volcán de lodo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago - Foto EFE
Los poderosos terremotos en Venezuela generaron en Trinidad y Tobago cambios geológicos que han sido documentados por científicos.

Los poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 han desencadenado sorprendentes fenómenos geológicos.

En Trinidad y Tobago se formó un volcán de lodo frente a la costa sur de la isla caribeña y se levantaron sectores costeros que han modificado permanentemente la geografía local.

o

Así lo confirmó a la agencia de noticias EFE el geocientífico Xavier Moonan. El volcán de lodo está ubicado aproximadamente a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del Volcán de Lodo de Anglais Point.

La estructura se eleva unos 4 metros sobre el fondo marino y está compuesta principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.

"Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrada por las olas", afirmó Moonan.

Añadió que "es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela".

El islote donde se formó el volcán sufre erosión constante por el oleaje, según confirmó Neil Sookram, del grupo Southwest Adventures, presuntamente la primera persona en avistar la isla.

El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad e las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, con sede en Trinidad, analizan actualmente muestras de lodo recogido en el lugar para determinar la antigüedad y el origen del material expulsado.

El descubrimiento ocurre días después de que geólogos confirmaran que los sismos también provocaron un aumento costero de 6 metros en Galfa Point, en Cedros, donde parte del fondo marino resultó empujado por encima del nivel del mar, modificando permanentemente sectores de la costa suroeste de Trinidad.

Sin embargo, Moonan explicó que ambos fenómenos responden a procesos geológicos diferentes.

o

"La playa y los acantilados cercanos no muestran daños, levantamiento ni ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, este evento, aunque fue desencadenado por los mismos terremotos, no es un fenómeno de deslizamiento como Galfa o Los Iros", aseguró el científico.

En Los Iros, aproximadamente 50 acres de tierras agrícolas resultaron dañados, los estanques se vaciaron debido a grietas en el terreno, mientras que carreteras, viviendas e infraestructura costera sufrieron daños considerables.

Estos cambios geológicos documentados evidencian el poder transformador de los sismos que afectaron la región y sus consecuencias transfronterizas en el Caribe.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Tragedia

Trinidad y Tobago

Emergencia

Sismo

Terremoto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Congresistas de los EEUU se pronuncian al cumplirse 5 años del 11J en Cuba - Foto: AFP
Congresistas

“Hoy, la dictadura solo ha traído más represión”: el mensaje de la senadora María Elvira Salazar y varios legisladores de EE. UU. al cumplirse cinco años del 11J en Cuba

Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Temblor

Caracas da una lección de civismo: evacuaciones ordenadas en Chacao tras nuevo sismo demuestran una sólida cultura de prevención

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Congresistas de los EEUU se pronuncian al cumplirse 5 años del 11J en Cuba - Foto: AFP
Congresistas

“Hoy, la dictadura solo ha traído más represión”: el mensaje de la senadora María Elvira Salazar y varios legisladores de EE. UU. al cumplirse cinco años del 11J en Cuba

Selección de Bélgica celbra triunfo ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugadores de Bélgica celebraron la clasificación a cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos con habitual baile de Trump

Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Temblor

Caracas da una lección de civismo: evacuaciones ordenadas en Chacao tras nuevo sismo demuestran una sólida cultura de prevención

Terremoto en Venezuela

Cada vida cuenta: así fue el rescate de un perro tras devastadores terremotos en Venezuela

Ricardo Arjona - Foto EFE
Ricardo Arjona

Ricardo Arjona se presentará en importante ciudad colombiana tras agotar seis arenas completas en Bogotá

Gustavo Petro y terremotos en Venezuela - AFP/EFE
Terremoto en Venezuela

Cancillería de Colombia se pronuncia ante tragedia en Venezuela mientras el presidente Petro guarda silencio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre