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Martes, 05 de mayo de 2026
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estrecho de Ormuz

EE. UU. dice que "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió al régimen iraní

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, donde su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial.

Estados Unidos "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, donde su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial, pero cualquier ataque iraní provocará una respuesta "devastadora", declaró este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional", declaró Hegseth en rueda de prensa.

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Las fuerzas armadas están listas para reanudar hostilidades si reciben la orden, añadió el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

Estados Unidos y el régimen iraní mantienen una disputa por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.

"La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos", cuya "presencia maligna disminuirá", agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

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Desde el inicio de los ataques emprendidos el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.

Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

Y el lunes lanzó la llamada operación "Proyecto Libertad" para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

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