¿Otra promesa que el régimen no cumplirá?: Delcy Rodríguez dice que entregará 4.000 viviendas a damnificados en lo que resta de año

La jefa encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas amobladas y completamente equipadas antes de diciembre de 2026 para las familias damnificadas tras el potente doblete sísmico.

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El anuncio se realizó durante el despliegue en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas (capital de Venezuela).

"Estos son los momentos de alegría, en medio del dolor... De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual", dijo Rodríguez.

Ante estas declaraciones, la población venezolana se pregunta si esta será otra promesa que el régimen no cumplirá.

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Recientemente, Rodríguez recibió una ola de críticas en redes sociales tras "entregar" viviendas a damnificados.

La alta producción del video, con música emotiva y con apartamentos amoblados de revista, generó repudio.

Empieza la actuación. Toma 23, silencio, por favor... Luces, cámara y acción. "Es demasiado mentirosa, Delcy", dijo un usuario en la red social Instagram.

"Esto me recuerda a un programa de televisión de hace muchos años que se llamaba '¿Cuánto vale el show?'", expresó otra usuaria, también en Instagram.

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Tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.