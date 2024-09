Secretario general de ONU habló por teléfono con Maduro y le manifestó su "preocupación" por la situación en Venezuela

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habló por teléfono con Nicolás Maduro, cabeza del régimen de Venezuela, y le expresó su "preocupación" por la situación en el país tras las cuestionadas elecciones que habría ganado sin sustento alguno y que agravaron la crisis social.

Durante su conversación, Guterres expresó a Maduro su inquietud "por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos" cuando se están por cumplir dos meses de los comicios señalados como fraudulentos.

Según indicó la oficina del portavoz en un comunicado, en el transcurso de la primera conversación entre ambas partes desde la elección, el jefe de la ONU hizo hincapié en la "necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo".

Además, tomó nota sobre las posiciones de líder chavista sobre la situación.

Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 28 de julio sin presentar el escrutinio detallado y el resultado fue validado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, ambas instituciones acusadas de servir al régimen.

La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales, que demuestran el aplastante triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia sobre Maduro.

Según un panel de expertos de la ONU, el proceso electoral "no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad". Mientras que la misión de observadores del Centro Carter consideró que la elección "no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática".

Es de mencionar que durante la Asamblea General de la ONU, el próximo jueves, se tiene prevista llevarse a cabo un encuentro ministerial para analizar la situación en Venezuela, el cual fue auspiciado por Estados Unidos.