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Lunes, 12 de octubre de 2026
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Seguridad de Delcy Rodríguez forcejeó con periodistas que preguntaban por elecciones en Venezuela: ocurrió en la sede de la FAO

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Escoltas, Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, y periodistas - Fotos: X
Escoltas, Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, y periodistas - Fotos: X
El hecho ocurrió durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, cuando los reporteros se acercaron a Rodríguez.

El equipo de seguridad de Delcy Rodríguez protagonizó un incidente con varios periodistas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia.

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Esto, luego de que los comunicadores intentaran preguntarle a la jefa encargada del régimen chavista sobre la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

El hecho ocurrió durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, cuando los reporteros se acercaron a Rodríguez para obtener declaraciones sobre el panorama electoral venezolano.

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En ese momento, los escoltas intervinieron físicamente para impedir que continuaran con las preguntas y bloquearan el acceso a Rodríguez.

El episodio se produjo en el contexto de una reunión bilateral entre Rodríguez y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, celebrada en las instalaciones de la FAO.

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Según los reportes, ambos abordaron asuntos relacionados con la cooperación energética y consular.

Lo ocurrido generó cuestionamientos en redes sociales y denuncias sobre las restricciones impuestas a los periodistas para formular preguntas sobre la situación política venezolana.

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