Seguridad de Delcy Rodríguez forcejeó con periodistas que preguntaban por elecciones en Venezuela: ocurrió en la sede de la FAO

El equipo de seguridad de Delcy Rodríguez protagonizó un incidente con varios periodistas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia.

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Esto, luego de que los comunicadores intentaran preguntarle a la jefa encargada del régimen chavista sobre la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

El hecho ocurrió durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, cuando los reporteros se acercaron a Rodríguez para obtener declaraciones sobre el panorama electoral venezolano.

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En ese momento, los escoltas intervinieron físicamente para impedir que continuaran con las preguntas y bloquearan el acceso a Rodríguez.

El episodio se produjo en el contexto de una reunión bilateral entre Rodríguez y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, celebrada en las instalaciones de la FAO.

Según los reportes, ambos abordaron asuntos relacionados con la cooperación energética y consular.

Lo ocurrido generó cuestionamientos en redes sociales y denuncias sobre las restricciones impuestas a los periodistas para formular preguntas sobre la situación política venezolana.