Delcy Rodríguez habría entregado monedas y lingotes de oro a exministro español José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García: la UCO investiga si financiaron al PSOE

La entonces vicepresidente del régimen de Venezuela y actual encargada del régimen, Delcy Rodríguez, habría entregado monedas de oro de 24 quilates al exministro español José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre. Esto ocurrió en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 20 de enero de 2020, durante el episodio conocido como el ‘Delcygate’. Meses después, también se habrían producido entregas de lingotes de oro en Caracas, según una investigación publicada este lunes 12 de octubre por EL ESPAÑOL.

De acuerdo con el medio español, las monedas estaban acuñadas con la imagen del libertador Simón Bolívar y habrían llegado a España junto con otros obsequios destinados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e integrantes de su Ejecutivo. La entrega a Ábalos y Koldo fue confirmada por varias fuentes consultadas por el periódico.

La información también señala que el empresario Víctor de Aldama habría actuado como intermediario en las operaciones relacionadas con Venezuela. Según su declaración ante la justicia española, Ábalos y Koldo le habrían manifestado que una parte de las comisiones recibidas estaba destinada a cubrir gastos del PSOE, cuya sede nacional se encuentra en la calle Ferraz, en Madrid.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si parte del oro entregado por el chavismo habría tenido como destino la financiación del PSOE. Por ahora, esta hipótesis forma parte de las pesquisas y no debe confundirse con una responsabilidad penal demostrada del partido.

VEA TAMBIÉN "La estructura del régimen que hoy encabeza Delcy se mantiene intacta": exprisionero político venezolano o

Cabe resaltar que uno de los elementos que ha cobrado relevancia en la investigación es una fotografía de un lingote de oro de 24 quilates y un kilogramo de peso, cuyo valor habría rondado los 50.000 euros en 2020.

Según EL ESPAÑOL, la imagen fue enviada por Simón Zerpa, quien entonces se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas de Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro, al empresario Víctor de Aldama después del encuentro de Barajas.

La fotografía habría sido recuperada por la Guardia Civil de uno de los dispositivos electrónicos incautados a Aldama durante su detención en 2024. El medio asegura que el empresario confirmó la entrega de monedas y lingotes de oro a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.

Las pesquisas buscan establecer el origen, el recorrido y el destino de estos bienes, así como determinar si existió alguna relación entre las entregas y los presuntos pagos investigados por la Audiencia Nacional española.

Del mismo modo, la investigación también incluye conversaciones entre Koldo García y quien entonces era su esposa, Patricia Úriz, recuperadas de los dispositivos electrónicos examinados por la Guardia Civil.

Según la publicación, en uno de los intercambios, fechado el 22 de julio de 2020, Koldo escribió: “Las monedas”. Minutos después, pidió que le llevaran dinero y utilizó el término “txistorras”, una expresión que los investigadores relacionan con billetes de 500 euros.

En el mismo intercambio, García solicitó posteriormente “20 txistorras”, una cantidad que equivaldría a 10.000 euros, de acuerdo con esa interpretación. Los mensajes forman parte de los elementos que se analizan para esclarecer los movimientos de dinero y la posible conexión con las entregas de oro.

El episodio se remonta a la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez llegó al aeropuerto de Barajas, pese a que tenía prohibida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018. En el aeropuerto se reunió con Ábalos, entonces ministro de Transportes. También estuvieron presentes Koldo García y Víctor de Aldama.

El encuentro generó una controversia política y judicial en España por las restricciones europeas que pesaban sobre la encargada del régimen y por las circunstancias de su visita. Las primeras actuaciones judiciales contra Ábalos por aquel episodio fueron archivadas en 2020, al no apreciarse el delito de prevaricación denunciado.

Sin embargo, las nuevas informaciones sobre las presuntas entregas de oro se incorporan a una investigación diferente, relacionada con la posible financiación irregular del PSOE y las actividades atribuidas a Aldama y su entorno.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio las relaciones entre representantes del Gobierno español de entonces y altos funcionarios del régimen venezolano. La investigación deberá determinar si las monedas y los lingotes existieron en las condiciones descritas, quiénes los recibieron finalmente y si hubo algún vínculo probado con la financiación del partido.