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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Ataque terrorista

Así se ve peaje en la Vía Panamericana en el sur de Colombia tras ataque terrorista perpetrado en la madrugada

noviembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque a peaje en Colombia - Foto Ministerio de Defensa
Ataque a peaje en Colombia - Foto Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa de Colombia señaló que el hecho terrorista habría sido ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos.

La madrugada de este sábado 7 de noviembre, un ataque terrorista sacudió la infraestructura del peaje La Agustina (también conocido como Cachimbal o peaje de Mondomo), ubicado en la vía Panamericana, sobre el tramo que comunica a Popayán con Cali, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con información preliminar del Ministerio de Defensa de Colombia, el hecho terrorista habría sido ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos.

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“Condenamos el ataque terrorista perpetrado en la madrugada de hoy con artefactos explosivos en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Cali”, escribió el Ministerio de Defensa en X.

Ante el hecho, el Gobierno colombiano informó que tropas del Ejército hacen presencia en el sector con el objetivo de ejecutar labores de seguridad y control, proteger a los habitantes y garantizar la movilidad.

“El tránsito por este corredor vial permanece habilitado y la situación es de normalidad”, añadió.

Por su parte, la Tercera División del Ejército Nacional informó que “la situación es de normalidad”.

“Tropas de la Brigada 29 permanecen desplegadas en el sector, a través de las capacidades del Grupo de Caballería Liviana N.° 8, adelantando labores de seguridad y control para proteger a la población civil y velar por la movilidad en este importante corredor vial”, concluyó.

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Imágenes difundidas en redes sociales montaron el sitio con una importante presencia de militares, así como con de tanquetas del Ejército.

La nueva acción violenta se conoce unos días después de ocurriera un atentado en el mismo corredor vial, el cual dejó heridos.

 

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