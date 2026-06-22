Seis sobrevivientes y dos muertos tras ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos informó que el domingo 21 de junio llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, el cual dejó dos señalados narcotraficantes muertos y seis sobrevivientes.

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En un mensaje en X, el Comando Sur (SOUTHCOM) indicó que el ataque lo llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur por orden del general Francis L. Donovan.

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“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, detalló.

El mando militar indicó que durante el operativo dos “narcoterroristas varones fueron abatidos” y que hubo “seis sobrevivientes varones”, quienes son buscados por la Guardia Costera de EE. UU.

“Tras el enfrentamiento, SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, añadió.

El Comando Sur compartió un video en blanco y negro que muestra una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil, que posteriormente provoca una gran explosión.

Desde finales de 2025, la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo una operación antidrogas en aguas internacionales conocida como "Lanza del Sur" (Southern Spear).

Con este nuevo ataque, el número total de muertos en dicha ofensiva de Washington, iniciada en septiembre, asciende al menos a 206, según un recuento de la agencia de noticias AFP.

Cabe mencionar que en el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.